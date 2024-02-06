روبرت وود: ندعم إجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان دون تأخير

أربيل (كوردستان 24)- أكّد نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة والمبعوث إلى مجلس الأمن، روبرت وود، أن الولايات المتحدة "ملتزمة بالعمل مع الحكومة العراقية لتعزيز التنسيق والدعم طول الأمد لاستباب أمن واستقرار العراق وسيادة أراضيه.

جاء ذلك، خلال كلمةٍ له في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي المنعقدة اليوم الثلاثاء، بدعوةٍ من روسيا لبحث القصف الأميركي على الميلشيات المسلحة في العراق وسوريا.

وقال وود: ندعم استعدادات بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) مع المفوضية العليا للانتخابات العراقية، لدعم إجراء الانتخابات البرلمانية الكوردستانية في الربيع المقبل دون تأخير.

واعتبر نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة أن هجمات الميليشيات "غير مقبولة ولا يمكن أن تستمر".

مؤكّداً في الوقت ذاته، أن الفصائل المسلحة التي تعمل خارج سيطرة بغداد "تخلق عقبات أمام الحكومة الاتحادية وشعب العراق، وتهدد بتدمير الاستقرار الذي ناضل العراقيون من أجله".

وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، أكّدت خلال كلمةٍ لها في جلسة مجلس الأمن، أن الجماعات المسلحة في العراق الخارجة عن سيطرة الدولة "تتسبب بزعزعة الوضع السياسي والاستقرار في المنطقة".

وقالت إن العراق "يمرُّ بوضعٍ صعب ويواجه العديد من التحديات، لذلك يجب أن تنتهي الهجمات في العراق حتى يتمكن المزيد من الناس من استخدام قدراتهم لتطوير البلاد".