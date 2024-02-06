وفد إقليم كوردستان يعقد سلسلة لقاءات في الكونغرس الأميركي

أربيل (كوردستان 24)- التقى وفد رئاسة إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء، مع أعضاء الكونغرس في الولايات المتحدة الأميركية.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان العلاقات الأميركية مع العراق وإقليم كوردستان، وتبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات في المنطقة.

وقال الموقع الرسمي لرئاسة إقليم كوردستان، إن الوفد ناقش مع أعضاء الكونغرس آخر الخطوات المتعلقة بإعادة توحيد قوات البيشمركة وعملية الإصلاح في وزارة البيشمركة.

وأكد موقع رئاسة الإقليم، أن الوفد وأعضاء الكونغرس سلّطوا الضوء على تهديد الإرهاب وتهديد داعش على العراق والمنطقة.

وأشار موقع الرئاسة، إلى أنه من المقرر أن يعقد الوفد خلال الأيام المقبلة من زيارته للولايات المتحدة، سلسلة لقاءات مع مسؤولين أميركيين.