أمن

كيربي يعتذر عن تصريحاتٍ سابقة بشأن قصفٍ أميركي طال مناطق عراقية

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جون كيربي
جون كيربي
الشرق الاوسط جون كيربي

أربيل (كوردستان 24)- اعتذر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض، جون كيربي، عن تصريحاتٍ سابقة أدلى بها حول تحذيرات بلاده بغداد بشأن القصف الأخير لمواقع في العراق.

جاء ذلك، خلال كلمةٍ له في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي المنعقدة أمس الثلاثاء، بدعوةٍ من روسيا لبحث القصف الأميركي على الميلشيات المسلحة في العراق وسوريا.   

وقال كيربي: أعتذر عن إصدار بيانٍ خاطئ بأن واشنطن أخبرت بغداد بالهجوم قبل تنفيذ الضربات الجوية في العراق قبل أيام قليلة.

وأعلنت الولايات المتحدة ليل الجمعة السبت الماضي، تنفيذ ضرباتٍ جوية استهدفت 7 مواقع لفصائل تدعمها طهران في سوريا والعراق.

مؤكدةً أن الهجوم حقق أهدافه بتدمير 85 هدفاً، وذلك ردّاً على قصفٍ تبنّته ما تسمى بـ "المقاومة الإسلامية في العراق" واستهدف قاعدة أميركية داخل الأردن أسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة نحو 40 آخرين.

وعقب الهجوم الأميركي، أكّد كيربي أن الولايات المتحدة حذّرت الحكومة العراقية من الضربات الأميركية قبل تنفيذها بعدة أيام، وهو الأمر الذي نفته بغداد لاحقاً.

 

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