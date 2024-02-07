سابرينا سينغ لـ كوردستان 24: لا نريد حرباً واسعة النطاق في المنطقة

أربيل (كوردستان 24)- أكّدت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، سابرينا سينغ، رفض بلادها إشعال حربٍ واسعة النطاق في المنطقة، وعدم رغبة واشنطن بقتال إيران، وقالت: لا نريد حرباً واسعة النطاق في المنطقة.

وأضافت سينغ ردّاً على سؤالٍ من مراسل كوردستان 24 في واشنطن: حتى الآن، وقع 167 هجوماً على قواعدنا العسكرية في العراق وسوريا، 67 في العراق و100 هجوم في سوريا.

في غضون ذلك، أشارت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية إلى أن المسلحين الحوثيين نفّذوا 41 هجوماً في البحر الأحمر.

مجدداً تأكيدها على أن قوات بلادها متواجدة في العراق وسوريا لدعم القوات المحلية في محاربة داعش والقضاء عليه.

وأعلنت الولايات المتحدة في الثالث من فبراير شباط الجاري، تنفيذ ضرباتٍ جوية استهدفت 7 مواقع لفصائل تدعمها طهران في سوريا والعراق.

مؤكدةً أن الهجوم حقق أهدافه بتدمير 85 هدفاً، وذلك ردّاً على قصفٍ تبنّته ما تسمى بـ "المقاومة الإسلامية في العراق" واستهدف قاعدة أميركية داخل الأردن أسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة نحو 40 آخرين.