يحافظ على صحة القلب ويتحكم بالوزن.. فوائد مذهلة للفول السوداني

أربيل (كوردستان24)- غالبًا ما يبحث المرء عن خيارات لا تسد الجوع فحسب، بل تساهم أيضًا بشكل إيجابي في الرفاهية العامة. أحد هذه القوى الغذائية التي تستحق تسليط الضوء عليها هو الفول السوداني.

يوفر الفول السوداني، المليء بالعناصر الغذائية الأساسية والفوائد الصحية، خيارًا لذيذًا، وفق ما يقول الدكتور ساهيلي بيسواس أخصائي التغذية الأول بمستشفيات كوفري ببنغالور، حسب ما نقل عنه موقع onlymyhealth الطبي المتخصص.

1. إدارة الوزن

على عكس الاعتقاد الخاطئ الشائع بأن المكسرات تساهم في زيادة الوزن، يمكن أن يكون الفول السوداني في الواقع حليفًا قيمًا في إدارة الوزن؛ فهذه البقوليات كثيفة العناصر الغذائية غنية بالبروتين والألياف، ما يساعد على الشعور بالشبع والرضا لفترات أطول. حيث يساعد مزيج البروتين والألياف أيضًا على تنظيم مستويات السكر في الدم، ما يقلل من احتمالية تناول وجبات خفيفة غير صحية بين الوجبات.

2. صحة القلب

يعد الفول السوداني خيارًا خفيفًا صحيًا للقلب نظرًا لمحتواه الغذائي المثير للإعجاب. فهو مصدر جيد للدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة، وهي الدهون الصحية التي يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على مستويات الكوليسترول. إذ تساعد هذه الدهون، إلى جانب مركبات أخرى مثل ريسفيراترول، في دعم صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

علاوة على ذلك، يحتوي الفول السوداني على مجموعة من العناصر الغذائية الأساسية مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة مثل فيتامين E.

ويلعب المغنيسيوم دورًا حاسمًا في الحفاظ على ضربات القلب الثابتة ودعم وظيفة العضلات، بينما يساعد البوتاسيوم في تنظيم ضغط الدم. وتعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الفول السوداني على مكافحة الإجهاد التأكسدي المرتبط بأمراض القلب والأوعية الدموية.

3. قوة المغذيات

بالإضافة إلى مساهمته في إدارة الوزن وصحة القلب، يتميز الفول السوداني باحتوائه على عناصر غذائية مثيرة للإعجاب. فهو مصدر غني لفيتامينات (ب)، بما في ذلك النياسين والفولات، والتي تعتبر ضرورية لاستقلاب الطاقة والوظيفة الخلوية الشاملة.

كما يشتمل على جرعة جيدة من المعادن مثل الفوسفور والزنك والمنغنيز، ما يساهم في صحة العظام ووظيفة المناعة وإنتاج الطاقة.

وبالرغم من أن دمج الفول السوداني في النظام الغذائي الخاص بك له فوائد صحية عديدة؛ إلّا انه من الضروري استهلاكه باعتدال واختيار الأصناف غير المملحة.

انتبه إلى أحجام الوجبات، فرغم أن الفول السوداني غني بالعناصر الغذائية، إلا أنه غني بالسعرات الحرارية أيضًا.

في المرة القادمة التي تتناول فيها وجبة خفيفة، فكر في تناول حفنة من الفول السوداني لتغذية جسمك ودعم صحتك.