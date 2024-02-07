السعودية توقِف 19 سورياً بسبب موكب سيارات غير نظامي

أربيل (كوردستان 24)- أوقفت السلطات في المملكة العربية السعودية مجموعة من المواطنين السوريين في العاصمة الرياض بسبب سيرهم في موكب سيارات غير نظامي.

وأعلن الأمن العام السعودي، أن شرطة منطقة الرياض قبضت على 19 شخصاً من الجنسية السورية، لسيرهم بمركباتهم في تجمع غير نظامي في موكب وعرقلة الحركة المرورية.

وقال الأمن العام السعودي في منشور عبر منصة (إكس X):

"إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لأشخاص يسيرون بمركباتهم في تجمع غير نظامي، تم القبض على 19 شخصاً من الجنسية السورية، لقيامهم بعمل موكب وعرقلة الحركة المرورية، في طريق عام وتوثيق ذلك ونشره".

وأضاف : "تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".