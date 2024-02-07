كمال محمد: التشكيلة الحكومية التاسعة قدمت الدعم لمشروع البيوت البلاستيكية

أربيل (كوردستان 24)- أوضح مدير التخطيط في ديوان وزارة الزراعة بحكومة إقليم كوردستان، كمال محمد، أن مشروع البيوت البلاستيكية بدأ في الإقليم منذ 2007.

وقال خلال مقابلةٍ مع كوردستان 24، إن وزارة الزراعة في مجلس الوزراء الخامس "وزّعت البيوت البلاستيكية على المزارعين بدعم مجاني بنسبة 100%.

مؤكّداً أن الهدف من ذلك، "كان لزيادة إنتاج الخضروات في كوردستان، والقدرة على إنتاجها في جميع فصول السنة، خاصة في الشتاء".

وأشار محمد إلى أن وزارة الزراعة "لا تزال تدعم البيوت البلاستيكية التي مُنِحت للمزارعين من خلال الزراعة المائية على شكل أنفاق، وقد قدم المستثمرون والمنظمات الدولية الدعم لوزارة الزراعة".

وقال: قامت وزارة الزراعة في مجلس الوزراء التاسع بدعم هذه البيوت البلاستيكية، لتمكين المزارعين من مواجهة الجفاف وإنتاج محاصيل جيدة في فصل الشتاء.

وأضاف: من خلال المشروع الذي بدأناه، وزعت وزارة الزراعة نحو 1766 بيتاً بلاستيكياً على المزارعين في عموم محافظات إقليم كوردستان.

وتابع: تختلف أعداد البيوت البلاستيكية من محافظة لأخرى، بحسب الموقع الجغرافي، أغلبها تتوزع في محافظة السليمانية.