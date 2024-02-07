عودة العملية التعليمية إلى وضعها الطبيعي في مدارس بنجوين بالسليمانية

أربيل (كوردستان 24)- عادت العملية التعليمية في مختلف مدارس قضاء بنجوين بمحافظة السليمانية، اليوم الأربعاء، إلى طبيعتها بعد فترةٍ من الانقطاع، نتيجة عزوف المدرسين عن الالتحاق بالدوام المدرسي منذ بداية العام الدراسي 2023- 2024.

وقال مراسل كوردستان 24 في السليمانية، إن مديرية التربية في بنجوين أبلغت المدرسين أمس الثلاثاء، بضرورة التواصل مع مراكز التعليم، لأن الدوام المدرسي سيبدأ اعتباراً من تاريخ اليوم الأربعاء 7/2/2024.

وأضاف مراسل كوردستان 24 آرام بختيار، أن العديد من المدارس في بنجوين أعيد افتتاحها، وبدأت العملية التعليمية بعد عودة المعلمين والطلاب إلى الفصول الدراسية.

وكان نائب المدير العام لمديرية التربية بالسليمانية، عمر محمد، أكّد في تصريحٍ سابق لـ كوردستان24، أن العملية التعليمية عادت إلى وضعها الطبيعي في 786 مدرسة، وأن توزيع الكتب على الطلاب مستمر بشكل يومي.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها كوردستان24، فإن نسبة المدارس التي بدأ فيها الدوام المدرسي جاءت وفق الآتي:

المرحلة الابتدائية بنسبة 100%

المرحلة الإعدادية بنسبة 89%

المرحلة المتوسطة 60%