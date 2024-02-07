التشكيلة الحكومية التاسعة تحسم مسألة ملكية أراضي التعويض في القرية الكورية

أربيل(كوردستان24)- بقرار من رئيس حكومة إقليم كوردستان، وبعد سنوات من الانتظار، حُسمت مسألة ملكية وتسمية أراضي تعويض القرية الكورية، حيث استفادت آلاف الأسر من القرار.

ومنذ عام 2013 ، تنتظر أكثر من 4000 عائلة السماح ببناء المنازل، في القرية الكورية.

محمد، أحد الأشخاص الذين ينتظرون منذ أكثر من ثماني سنوات للسماح لهم ببناء منزل، حيث قال، "لقد حققت لنا الحكومة حلم السنوات".

وأضاف: "واجهنا هذه المشكلة في بداية 2013-2014، ونود أن نشكر رئيس الوزراء مسرور بارزاني، الذي ساعدنا كثيرا في حل هذه المشكلة؛ سيحصل أصحاب الأراضي على تعويض عن أراضيهم في القرية الكورية ويمكنهم بناء منازل عليها".

وبعد عامين من العمل على موضوع الأراضي التي تم منحها لمواطني لقرية الكورية، تطلب رئاسة بلدية أربيل منهم مراجعة إدارة الأملاك للحصول على رخصة".

وقال عبد الواحد أحمد حمد، رئيس بلدية أربيل، إنهم حلوا المشكلة وبدأوا الاستعداد لتقديم الخدمات، وقال: "نحن نعمل حاليا على تقديم الخدمات لهؤلاء الناس. إذا كان الوضع الاقتصدي يسمح، وسنقوم بإيصال المياه، وإنشاء الطريق، خلال العام الحالي".

في بعض مناطق أربيل وخاصة الأحياء المحيطة بالمدينة أدى توزيع الأراضي بدون سند ملكية، وعلى شكل بطاقات إلى خلق مشاكل لبعض المواطنين، لكن التشكيلة الحكومية التاسعة حلت مشكلة الملكية والتعويض في القرية الكورية بشكل كامل.