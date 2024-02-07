التشكيلة الحكومية التاسعة نفّذت مشاريع في آميدي بقيمة 320 مليار دينار

أربيل (كوردستان 24)- نفّذت التشكيلة الحكومية التاسعة في إقليم كوردستان خلال 4 سنوات الماضية، مشاريع في (آميدي- العمادية) بمحافظة دهوك بقيمة 320 مليار دينار.

فعلى الرغم من سوء الوضع الاقتصادي وعدم إرسال الحكومة الاتحادية حصة إقليم كوردستان من الموازنة، نجح مجلس الوزراء التاسع في كوردستان في تنفيذ عدة مشاريع خلال السنوات الأربع الماضية في قضاء آميدي، بكلفة 320 مليار دينار.

وأنفقت التشكيلة الحكومية التاسعة على مدار السنوات الأربع الماضية، أكثر من ستة مليار دينار على بناء وصيانة المدارس في قضاء آميدي.

وقال مدير التربية في قضاء آميدي، وجيه سعيد، في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إن الحكومة التاسعة "قدمت خدمات كبيرة لقطاع التربية والتعليم ونفذت مشاريع مختلفة".

وإضافة إلى التربية والتعليم، نفّذت التشكيلة الحكومية التاسعة مشاريع مختلفة في قضاء آميدي، مثل الطرق، الكهرباء، السياحة، الصحة والصرف الصحي.

من جانبه، قال قائممقام آميدي، وارشين سلمان: كل ما هو ضروري بالنسبة لقضاء آميدي ومحيطه، قامت به حكومة كوردستان".

وأضاف: رغم كل العقبات والظروف الاقتصادية غير المواتية، انتهت التشكيلة الحكومية التاسعة من تنفيذ معظم المشاريع، وبعضها الآخر قيد التنفيذ.

وبسبب الاشتباكات المستمرة بين الجيش التركي وحزب العمال الكوردستاني، لم تتمكن حكومة كوردستان من تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع في 201 قرية ضمن حدود قضاء آميدي.