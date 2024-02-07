سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وزير الدفاع التركي

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 7 شباط (فبراير) 2024، وزير الدفاع التركي يشار غولر.

وجرى في الاجتماع، التباحث بشأن الوضع العام في العراق، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية، مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة.

وأعرب وزير الدفاع التركي عن تعازيه ومواساته وتضامنه مع الضحايا التي اُزهقت أرواحهم في الهجوم الصاروخي غير المبرر على أربيل.

وعبّر رئيس الحكومة عن رغبة إقليم كوردستان في توطيد العلاقات الثنائية على أساس حسن الجوار والمصالح المشتركة، بحسب بيانٍ نشره الموقع الرسمي لحكومة كوردستان.

وأضاف أن إقليم كوردستان سيظل دائماً عاملاً للأمن والاستقرار، ولن يسمح بأن يشكّل أو أن يكون مصدر تهديد للدول المجاورة.

وفي سياق آخر من الاجتماع، تناول الجانبان أهمية تنفيذ اتفاقية سنجار بما يشمل تطبيع الأوضاع في المنطقة، ويضمن عودة النازحين إلى ديارهم.

وكان غولر وصل أمس الثلاثاء، إلى العاصمة أربيل قادماً من بغداد، برفقة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش التركي متين غوراق.

وكان في استقبالهما بمطار أربيل الدولي، وزير البيشمركة شورش إسماعيل، ومسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي.

والتقى الوزير التركي أمس الثلاثاء، مسؤولين عراقيين في بغداد خلال زيارة رسمية، رفقة رئيس هيئة الأركان متين غوراق.

وأفادت وزارة الدفاع التركية -في بيان- بأن الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد استقبل الوزير غولر أولاً، قبل أن يلتقيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وانتقل غولر عقب ذلك إلى لقاء نظيره العراقي ثابت محمد العباسي، وعقدا اجتماعات ثنائية ومشتركة بين الوفود، كما اجتمع غولر ووزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري.

وخلال الاجتماعات تبادل الطرفان وجهات النظر حول قضايا الدفاع والأمن الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية.

 

 

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