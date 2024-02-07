سیاسة

نيجيرفان بارزاني يستقبل وزير الدفاع التركي

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کوردستان

أربيل(كوردستان24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء 7 شباط 2024، وزير الدفاع التركي، يشار غولر، ورئيس الأركان متين غوراك.

وخلال اجتماع، حضره السفير التركي في العراق، نوقشت العلاقات التركية مع العراق وإقليم كوردستان، وآخر مستجدات الحرب وأزمات الشرق الأوسط، وتبعاتها وآثارها، وتم تبادل الآراء حولها.

وأكد الجانبان، على أهمية التعاون المشترك بين تركيا والعراق وإقليم كوردستان، لحماية الأمن والاستقرار في المنطقة، وحفظ الأمن على الحدود، واتفقا في الرأي على ضرورة منع تصدير أزمات الشرق الأوسط وتبعاتها.

التأكيد على تنمية العلاقات التركية مع العراق وإقليم كوردستان، على أساس المصالح المشتركة وحسن الجوار، وآخر المستجدات في مواجهة الإرهاب وتهديدات داعش، في المنطقة، وبعض القضايا الأخرى، كانت محل اهتمام مشترك، ومحوراً آخر من محاور الاجتماع.

 

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