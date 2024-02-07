انفجاران في باكستان يخلفان قتلى وجرحى

أربيل(كوردستان24)- قتل 12 شخصاً على الأقل وجرح 25 آخرون، الأربعاء في جنوب غرب باكستان قرب مكتب مرشح للانتخابات التشريعية والمحلية التي ستجرى الخميس، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة، تبعه انفجار ثانٍ خلف 10 قتلى، في حصيلةٍ أولية.

وقال مسؤول في الشرطة المحلية طلب عدم كشف اسمه لوكالة فرانس برس "12 شخصا قتلوا وأصيب 25 آخرون".

ووقع الانفجار في منطقة بيشين على مسافة نحو 50 كيلومترا شمال كويتا عاصمة إقليم بلوشستان (جنوب غرب).

وتصاعدت أعمال العنف في الفترة التي تسبق الانتخابات.

وقُتل مرشحان على الأقل بإطلاق نار خلال الحملة الانتخابية التي انتهت رسميا منتصف ليل الثلاثاء، كما تعرض العشرات لهجمات في مناطق مختلفة.

وتتسم الحملات الانتخابية في باكستان عموما بأعمال عنف.

وتعرّض العديد من المرشحين والناخبين في السابق لهجمات مسلحة وتفجيرات تبناها متمردون إسلاميون.

ونشرت السلطات أكثر من نصف مليون عنصر أمن لضمان سير الانتخابات في البلاد حيث بدأت السلطات الأربعاء توزيع بطاقات الاقتراع على أكثر من 90 ألف مركز.