اعتقال صاحب صيدلية في دهوك بتهمة محاولة بيع أدوية مهرّبة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة للأسايش في محافظة دهوك، اليوم الأربعاء، اعتقال صاحب صيدلية بتهمة محاولة بيع أدوية مهرّبة.

وقالت مديرية أسايش دهوك في بيانٍ لها: "حفاظاً على المصلحة العامة وحماية حياة المواطنين، اعتقلنا صاحب أحد الصيدليات كان قد قام بتجميع كميةٍ من الأدوية داخل أحد الأبنية تمهيداً لبيعها".

وأضاف البيان الذي تابعته كوردستان 24، أن الأسايش "صادرت جميع الأدوية التي كانت معدّة للبيع خلال الأيام القليلة القادمة".

وأشار البيان، أن التحقيق جارٍ مع صاحب الصيدلية الذي اعتقلته قوات الأسايش بقرارٍ من القاضي وفق القانون.