أمن

اعتقال صاحب صيدلية في دهوك بتهمة محاولة بيع أدوية مهرّبة

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة للأسايش في محافظة دهوك، اليوم الأربعاء، اعتقال صاحب صيدلية بتهمة محاولة بيع أدوية مهرّبة.

وقالت مديرية أسايش دهوك في بيانٍ لها: "حفاظاً على المصلحة العامة وحماية حياة المواطنين، اعتقلنا صاحب أحد الصيدليات كان قد قام بتجميع كميةٍ من الأدوية داخل أحد الأبنية تمهيداً لبيعها".

وأضاف البيان الذي تابعته كوردستان 24، أن الأسايش "صادرت جميع الأدوية التي كانت معدّة للبيع خلال الأيام القليلة القادمة".

وأشار البيان، أن التحقيق جارٍ مع صاحب الصيدلية الذي اعتقلته قوات الأسايش بقرارٍ من القاضي وفق القانون.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف