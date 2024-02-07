أكثر من 75 بالمائة من مدارس السليمانية تفتح أبوابها أمام الطلاب

أربيل (كوردستان 24)- افتتحت 1060 مدرسة في مركز السليمانية، اليوم الأربعاء، أبوابها أمام الطلاب من مختلف المراحل التعليمية، بنسبة تزيد عن 75% من عموم مدارس المدينة.

وعادت العملية التعليمية في مختلف مدارس قضاء بنجوين بمحافظة السليمانية، اليوم الأربعاء، إلى طبيعتها بعد فترةٍ من الانقطاع، نتيجة عزوف المدرسين عن الالتحاق بالدوام المدرسي منذ بداية العام الدراسي 2023- 2024.

وقال مراسل كوردستان 24 في السليمانية، إن مديرية التربية في بنجوين أبلغت المدرسين أمس الثلاثاء، بضرورة التواصل مع مراكز التعليم، لأن الدوام المدرسي سيبدأ اعتباراً من تاريخ اليوم الأربعاء 7/2/2024.