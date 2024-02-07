شرطة دهوك تعلن اعتقال 24 مطلوباً بتُهمٍ مختلفة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت شرطة محافظة دهوك، اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على 24 شخصاً مطلوباً بتهمٍ مختلفة.

وقال المتحدث باسم شرطة دهوك، هيمن سليمان، في مؤتمرٍ صحفي: ألقينا القبض على 21 شخصاً بتهمة لعب القمار، و3 آخرين بتهمة سرقة السيارات.

وأضاف سليمان في المؤتمر الذي حضرته كوردستان 24، إن شرطة دهوك اعتقلت 21 مداناً بممارسة لعبة القمار، وأحيلوا إلى محكمة التحقيق بموجب المادة 389 من قانون العقوبات.

وأشار إلى أن الشرطة اعتقلت 3 آخرين مدانين بسرقة السيارات، وضبطت المركبات المسروقة وأعادتها لأصحابها.

يأتي ذلك، بعد صدور مذكرة اعتقال من جانب شرطة عينكاوا وسوران.