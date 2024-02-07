القنصلية الأمريكية تعرب عن سعادتها بالمستوى الذي حققه إقليم كوردستان في الصحافة وحرية التعبير

أربيل(كوردستانه24)- أعربت القنصلية الأمريكية في أربيل، عن سعادتها بالانخفاض الملحوظ، في انتهاكات حرية الصحافة والتعبير، في إقليم كوردستان.

وعقد فريق القنصلية الأمريكية، اليوم الأربعاء 7 شباط 2024، اجتماعاً مع عدد من مراسلي وسائل الإعلام الأمريكية التي لديها مكاتب في أربيل، حيث قالوا، " إن الولايات المتحدة سعيدة بالانخفاض الكبير في انتهاكات حرية الصحافة، وهذا يدعم بيئة يمكن للصحفيين العمل فيها بحرية دون خوف ومضايقة وتمييز على أساس الانتماء الحزبي".

ويأتي ذلك، في وقتٍ تراقب فيه القنصلية الأمريكية العامة في أربيل بانتظام حرية الصحافة والتعبير في إقليم كوردستان وتزور بانتظام وسائل الإعلام، وفي الوقت نفسه، تستقبل الصحفيين لإلقاء نظرة فاحصة على مستوى حرية التعبير".

وأكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، خلال بيان له في يوم الصحافة الكوردية الماضي، أنه "يشهد إقليم كوردستان تطوراً وازدهاراً في مجالات الصحافة والإعلام وحرية الرأي والتعبير، وبهذا الصدد، لن تدخّر حكومة إقليم كوردستان جهداً في العمل من أجل دعم هذه المسيرة وإرساء بيئة صحيّة وسليمة للصحفيين لتمكينهم من أداء واجباتهم بحرية، بما ينسجم مع القانون وأخلاقيات المهنة والمعايير العالمية".

وأضاف، "يحدونا الأمل بأن يجسد الصحفيون والإعلاميون الكوردستانيون في إسهاماتهم كل ما يُعزز ويصون السلم الاجتماعي ويرسخ ثقافة التعايش الديني والقومي، بالإضافة إلى الاهتمام بالقضايا الوطنية والدفاع عن تجربة إقليم كوردستان باعتباره كياناً قانونياً ودستورياً ومبعثَ أمل لعموم الكوردستانيين."

وتابع، "كذلك نأمل أن يتمثل الهدف الأساسي والبنّاء لإعلاميي كوردستان في نقل الحقائق والمعلومات الموثوقة والموضوعية وخدمة الشعب الكوردستاني والذود عن حقوقه، كما ينبغي على وسائل الإعلام ألّا تتحول إلى منابر لنشر الأفكار المتطرفة وإشاعتها، والتحريض على العنف، وإهانة الناس والقيم والرموز القومية والوطنية".

وأردف، "يطيب لنا في هذه المناسبة أن نعبّر عن احترامنا وتقديرنا لكافة الصحفيين والكتّاب والمثقفين الكوردستانيين الذين قدموا من خلال أفكارهم ونتاجاتهم خدمات جليلة للغة والثقافة الكوردية والقضية المشروعة للشعب الكوردستاني، وقد نذروا أرواحهم فداءً في سبيل ذلك".