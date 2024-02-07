مسلحون يغتالون طبيب أطفال وسط بغداد

أربيل(كوردستان24)- أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال طبيب أطفال وسط العاصمة الاتحادية بغداد، اليوم الأربعاء 7 شباط 2024.

الاغتيال الذي لم تتكشف أسبابه بعد، تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على أحد منفذيه.

ووفقاً للمعلومات الأولية، "المسلحون فتحوا نيران أسلحتهم في شارع المغرب وسط بغداد، اتجاه طبيب أطفال يعمل في مستشفى حماية الطفل، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأضاف أن "الشرطة قامت بنشر دوريات وتمكنت من إلقاء القبض على أحد منفذي الجريمة، وجارٍ البحث عن بقية المتورطين".

بدوره، قام وزير الصحة الاتحادي صالح مهدي الحسناوي، بتوجيه فريقٍ وزاريٍّ عالي المستوى يضم كل من الوكيل الإداري ومدير عام دائرة التفتيش لمتابعة التحقيقات بحادثة اغتيال الدكتور خالد زهير استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة للوقوف على ملابساتها ومحاسبة الجناة.