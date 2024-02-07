سیاسة

أربيل.. آيدن معروف يجتمع مع وزير الدفاع التركي

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وزير الإقليم لشؤون المكونات آيدن معروف يستقبل وزير الدفاع التركي يشار غولر
وزير الإقليم لشؤون المكونات آيدن معروف يستقبل وزير الدفاع التركي يشار غولر
کوردستان وزير الإقليم لشؤون المكونات آيدن معروف وزير الدفاع التركي يشار غولر

أربيل (كوردستان 24)- استقبل وزير الإقليم لشؤون المكونات آيدن معروف، اليوم الأربعاء 7 شباط 2024، في العاصمة أربيل، وزير الدفاع التركي يشار غولر، والوفد المرافق له.

إضافةً إلى غولر، تألف الوفد التركي من رئيس أركان الجيش التركي متين غوراك، والسفير التركي لدى بغداد علي رضا غوناي، إضافةً إلى عددٍ من المسؤولين السياسيين والعسكريين الأتراك.

وكان غولر وصل أمس الثلاثاء إلى العاصمة أربيل قادماً من بغداد، برفقة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش التركي متين غوراك، إضافة إلى عددٍ من المسؤولين السياسيين والعسكريين الأتراك.

وكان في استقبال الوفد بمطار أربيل الدولي، وزير البيشمركة شورش إسماعيل، ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي.

وفي مستهل لقاءاته بقادة كوردستان، اجتمع غولر اليوم الأربعاء، مع الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

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