آيدن معروف: بحثنا مع وزير الدفاع التركي العلاقات الثنائية بين أربيل وأنقرة

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الإقليم لشؤون المكونات في حكومة إقليم كوردستان آيدن معروف، اليوم الأربعاء 7 شباط 2024، أنه بحث مع وزير الدفاع التركي يشار غولر العلاقات الثنائية بين أربيل وأنقرة.

وقال معروف في تصريحٍ صحفي عقب لقاءٍ جمعه مع غولر، "إننا تباحثنا في الاجتماع، أوضاع التركمان في إقليم كوردستان، فضلاً عن العلاقات الثنائية بين أربيل وأنقرة".

وبخصوص مقاعد المكونات في برلمان إقليم كوردستان، أشار إلى أن "مقاعد المكونات تُشكّل محوراً رئيسياً، ونناقشه في كافة الاجتماعات واللقاءات، لأنه منظّم في إطار القانون".

وشدد وزير الإقليم لشؤون المكونات على أن "أوضاع المكونات في الوقت الراهن، في مستوىً جيدٍ للغاية".

وبخصوص جلسة المحكمة الاتحادية لحسم مسألة مقاعد المكونات، قال معروف، إن "المحكمة الاتحادية ستحسم هذا الملف في جلستها المقررة في الـ 11 من الشهر الجاري"، معرباً عن أمله "بأن يتم رد هذه الدعوى، لأنها مرتبطة بأوضاع المكونات".

واستقبل وزير الإقليم لشؤون المكونات آيدن معروف، اليوم الأربعاء 7 شباط 2024، في العاصمة أربيل، وزير الدفاع التركي يشار غولر، والوفد المرافق له.

وكان غولر وصل أمس الثلاثاء إلى العاصمة أربيل قادماً من بغداد، برفقة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش التركي متين غوراك، إضافة إلى عددٍ من المسؤولين السياسيين والعسكريين الأتراك.

وكان في استقبال الوفد بمطار أربيل الدولي، وزير البيشمركة شورش إسماعيل، ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي.

وفي مستهل لقاءاته بقادة كوردستان، اجتمع غولر اليوم الأربعاء، مع الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني.