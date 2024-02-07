ريبر أحمد: بحثنا مع يشار غولر العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان وتركيا

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان ريبر أحمد، اليوم الأربعاء 7 شباط 2024، أنه بحث مع وزير الدفاع التركي يشار غولر، العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان وتركيا.

وقال أحمد في تصريحٍ صحفي عقب اجتماعٍ جمعه بغولر، "إننا عقدنا اجتماعاً مثمراً مع وزير الدفاع التركي يشار غولر، وبحثنا في مستهل الاجتماع العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان وتركيا".

وأشار أحمد إلى "أننا طالبنا بتقليل الهجمات والتهديدات التي يتعرض لها إقليم كوردستان، وإعادة الاستقرار إلى المناطق الحدودية، وعدم استخدام أراضي إقليم كوردستان منطلقاً لحسم المشاكل الخارجية".

وأوضح وزير داخلية كوردستان أن "وزير الدفاع التركي يشار غولر ناقش خلال زيارته لبغداد، التنسيق والعلاقات بين العراق وتركيا وسبل تطويرها، إضافةً إلى تحقيق استقرار أفضل على الحدود بين الجانبين".

وكان غولر وصل أمس الثلاثاء إلى العاصمة أربيل قادماً من بغداد، برفقة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش التركي متين غوراك، إضافة إلى عددٍ من المسؤولين السياسيين والعسكريين الأتراك.

وكان في استقبال الوفد بمطار أربيل الدولي، وزير البيشمركة شورش إسماعيل، ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي.

وفي مستهل لقاءاته بقادة كوردستان، اجتمع غولر اليوم الأربعاء، مع الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني.