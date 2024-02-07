اقتصاد

صديق: التشكيلة الحكومية التاسعة منحت رخصةً استثمارية لـ (80) مشروعاً استراتيجياً في دهوك

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مدير عام الاستثمار في محافظة دهوك الدكتور هفال صديق
مدير عام الاستثمار في محافظة دهوك الدكتور هفال صديق
کوردستان مدير عام الاستثمار محافظة دهوك هفال صديق 80 مشروعاً استراتيجياً التشكيلة الحكومية التاسعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد مدير عام الاستثمار في محافظة دهوك الدكتور هفال صديق، اليوم الأربعاء، أن التشكيلة الحكومية التاسعة منحت رخصةً استثمارية لـ (80) مشروعاً استراتيجياً في محافظة دهوك.

وقال صديق في مقابلةٍ مع كوردستان24، "إننا في محافظة دهوك منحنا رخصةً استثمارية لـ (289) مشروعاً في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاعات الإسكان والصناعة والسياحة والصحة، وغيرها من القطاعات".

كما أشار مدير عام الاستثمار في دهوك إلى أنه "في عهد التشكيلة الحكومية التاسعة منحنا رخصةً استثمارية للعديد من المشاريع الاستراتيجية، والتي تصل إلى نحو (80) مشروعاً".

وشدد على أن "أهداف التشكيلة الحكومية التاسعة تتمثل بإيلاء المزيد من الاهتمام بالمشاريع الاستراتيجية، والتي تخدم البنية التحتية الاقتصادية لمحافظة دهوك، فضلاً عن لعبها دوراً في توفير فرص العمل لخريجي الجامعات والمعاهد وكافة أبناء المنطقة".

وأضاف صديق: "كما أننا أبدينا اهتماماً بقضية الأمن الغذائي، وذلك عبر منح المزيد من الرخص للمشاريع المتعلقة بالصناعات الغذائية، وتحديداً استخدام منتجات المزارعين".

وأوضح أن "بعضاً من مناطقنا تصلح للزراعة، لذلك سننفذ مشاريعنا الزراعية في تلك المناطق، كما أن بعضاً من مناطقنا صالحة للجذب السياحي، لذلك سننفذ مشاريعنا السياحية هناك".

ومضى يقول: "كما إننا أبدينا اهتماماً بالقطاع الصحي أيضاً، حيث منحنا رخصةً للعديد من المشاريع الصحية وبناء المستشفيات، ومنها بناء مُستشفىً لعلاج أمراض السرطان".

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