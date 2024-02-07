نهيلي: معظم سياح إقليم كوردستان الشتويين يأتون من مناطق وسط وجنوب العراق

أربيل (كوردستان 24)- أكد الخبير في العلوم السياحية عبد الرزاق نهيلي، اليوم الأربعاء، أن نسبة 90% من سياح إقليم كوردستان الشتويين، يأتون من مناطق وسط وجنوب العراق.

وقال نهيلي في مقابلةٍ مع كوردستان24، إن "القطاع السياحي بات جزءاً من الحضارة الحديثة، والدول المتقدمة والأنظمة المتطورة تولي اهتماماً أكبر بهذا القطاع، وذلك لجذب المزيد من السياح لبلدانهم".

وأشار إلى أنه "تعتبر البيئة والطبيعة في إقليم كوردستان جذابةً للاستثمار في القطاع السياحي، لا سيّما أنه بوسع الحكومة التعامل مع هذا القطاع كمصدرٍ لتنويع الإيرادات".

ولفت خبير العلوم السياحية إلى أن "زيادة أعداد السياح الذين يقصدون إقليم كوردستان في كافة المواسم، دليلٌ على الاهتمام بالقطاع السياحي في الإقليم، إلى جانب أن هذا القطاع يُشكّل أحد مصادر زيادة الإيرادات".

وأوضح أن "نسبة 90% من سياح إقليم كوردستان الشتويين، ولا سيّما خلال هذا الموسم الذي تساقطت فيه ثلوجٌ كثيفة بالمناطق الجبلية، يأتون من مناطق وسط وجنوب العراق".

وتضرر القطاع السياحي في إقليم كوردستان بسبب تفشي كورونا قبل أربعة أعوام، لكنه عاد للانتعاش حيث يتوافد السياح من وسط العراق وجنوبه إلى الإقليم، للاستمتاع بطبيعة كوردستان الخلابة ودرجات الحرارة المُعتدلة.

وتتمتع كوردستان بمجموعة من المعالم الطبيعية والأثرية والدينية والعلاجية، لذا يتم استثمار هذه المزايا من خلال سياسات وبرامج لتنفيذ مشاريع جديدة في القطاع السياحي، لتصبح قبلة لملايين السياح الوافدين من داخل العراق وخارجه.