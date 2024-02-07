مقتل قياديين في الجماعات المسلحة بالقصف الذي طال بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل القياديين في كتائب حزب الله العراقية (أبو باقر الساعدي، وأركان العلياوي)، في القصف الذي طال عجلةً كانت تقلهم ببغداد.

وأفاد مراسل كوردستان24 في بغداد شفان جباري، مساء اليوم الأربعاء، بسماع دوي ثلاثة انفجارات قوية في العاصمة الاتحادية بغداد.

وبحسب معلومات كوردستان24، فإن طائرة مسيرة استهدفت سيارة دفع رباعي في منطقة المشتل في شرق العاصمة الاتحادية بغداد.

وأشار مراسلنا إلى أن السيارة كانت تقل أربعة أشخاص من قيادات الحشد الشعبي، وأسفر الاستهداف عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وأوضح مراسلنا أن القوات الأمنية وصلت على الفور إلى مكان الحادثة، وباشرت بإجراء التحقيقات.

وبحسب معلومات كوردستان24، فإنه تم استهداف العجلة بواسطة طائرة مسيّرة أمريكية من نوع MQ9، وهي نفس الطائرة التي تم استخدامها عند استهداف قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في عام 2020.

من جهته، قال حزب الله العراقي في بيان، إن "اثنين من قادته قُتلا في القصف الذي طال منطقة المشتل ببغداد".

بدورها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، "إنها على علمٍ بالتقاير التي تحدثت عن انفجاراتٍ في بغداد".

من جانبه، قال الحرس الثوري الإيراني في بيان، إن "أبو باقر الساعدي الذي قتل في هجوم مساء اليوم، كان مسؤولاً عن النظام الصاروخي في كتائب حزب الله العراقية".