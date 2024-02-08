اقتصاد

كسر في أنبوب لنقل النفط بكركوك

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- تعرض أنبوب لنقل النفط الى الكسر في إحدى أحياء مدينة كركوك منذ الليلة الماضية، ما أدى الى تعليق نقل النفط الخام من خلال الانبوب.

وقال مراسل كوردستان24 في كركوك هيمن دلو "ان انبوب النفط الخام انكسر على جانب طريق عام بالقرب من منطقة "سۆنەگۆلی" في كركوك".

وأضاف هيمن دلو "بعد إبلاغهم، وصلت فرق شركة النفط الى مكان الحادث وسيطرت على تسرب النفط، لكن تم تعليق نقل النفط عبر خط الانابيب".

وينقل الخط المكسور النفط الخام من شركة "جاوال" الى شركة نفط الشمال، وقالت  الفرق الهندسية لكوردستان24 "ان سبب الكسر هو ان خط الانابيب قديم جداً ولا علاقة له بالانشطة الارهابية".

وبحسب الفرق الهندسية التي تحدثت الى كوردستان24 "سيتم إصلاح خط الانابيب خلال الـ24 ساعة القادمة، وسيعود نقل النفط الخام الى طبيعته".

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