يحيى رسول: التحالف الدولي تحول الى عامل عدم استقرار للعراق

أربيل (كوردستان24)- أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية ان مسار القوات الامريكية يدفع الحكومة العراقية أكثر من أي وقت مضى الى إنهاء مهمة هذا التحالف، مؤكداً ان هذا التحالف تحول الى عامل عدم استقرار للعراق ويهدد بجر العراق الى دائرة الصراع.

وقال اللواء يحيى رسول الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية في بيان له اليوم الخميس "تُكرر القوات الأمريكية وبصورة غير مسؤولة، ارتكاب كل ما من شأنه تقويض التفاهمات والبدء بالحوار الثنائي، إذ أقدمت على تنفيذ عملية اغتيال واضحة المعالم، عبر توجيه ضربة جوية وسط حي سكني من أحياء العاصمة بغداد. بطريقة لا تكترث لحياة المدنيين وللقوانين الدولية".

وأضاف يحيى رسول "ان هذه العمليات تهدد السلم الأهلي وتخرق السيادة العراقية، وتستخف وتجازف بحياة الناس وأبناء شعبنا، والأخطر من ذلك، فإن التحالف الدولي يتجاوز تماماً الأسباب والأغراض التي وُجد من أجلها على أرضنا".

وأشار الى "إن هذا المسار يدفع الحكومة العراقية أكثر من أي قت مضى، إلى إنهاء مهمة هذا التحالف الذي تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق، ويهدد بجرّ العراق إلى دائرة الصراع، ولا يسع قواتنا المسلحة إلّا أن تضطلع بواجباتها ومهامها الدستورية التي تقتضي حفظ أمن العراقيين وأرض العراق من كل التهديدات".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، مساء امس الأربعاء، الشروع بالتحقيق في حادث استهداف عجلة ضمن منطقة المشتل شرقي العاصمة الاتحادية بغداد.

وقالت الخلية في بيانٍ، اطلعت عليه كوردستان24، إن "فريقاً فنياً مختصاً من الأجهزة الأمنية شرع بالتحقيق في حادث استهداف عجلة مدنية ضمن منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد بالساعة 21:35 هذا اليوم 7 شباط 2024".

وأشار البيان إلى أن هذا الاستهداف أدى إلى احتراق العجلة ومقتل من بداخلها، مشيراً إلى أن التحقيق ما زال مستمراً لمعرفة وسيلة الاستهداف ومصدره.