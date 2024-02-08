الاطار التنسيقي: ندين الاعتداءات الامريكية على سيادة العراق وتجاوز الخطوط الحمراء

أربيل (كوردستان24)- أدان الاطار التنسيقي القصف الامريكي الذي استهدف قياديين اثنين من الجماعات المسلحة العراقية واعتبرته اعتداءاً على سيادة العراق وتجاوز الخطوط الحمراء، مشدداً على ضرورة مواصلة الجهود الحكومية لانهاء مهام التحالف الدولي.

وذكر بيان للاطار التنسيقي اليوم الخميس 8 شباط 2024 "ندين الاعتداءات المتكررة من قبل القوات الامريكية على سيادة العراق وتجاوزه الخطوط الحمراء باستهدافه قوات رسمية مرة ورجالا ساهموا بدحر الارهاب الداعشي وطهروا الاراضي العراقية من دنسهم التكفيري مرة اخرى".

واوضح البيان ان "ما حدث من استهداف للشهيد ابي باقر الساعدي مساء الاربعاء منطقة مكتظة بالسكان يتنافى ويتقاطع مع المهام المحددة لقوات التحالف والمنحصرة بمحاربة التنظيمات الأرهـابية في مناطق تواجدها بل ونعدّه انتقاما دمويا من قادة واجهوا الارهـاب بقوة".

وحذر الاطار التنسيقي "من أن الاستمرار بذلك سيفتح الباب لهجمات مضادة ولن ينتهي الامر بذلك"، مشددا على "ضرورة مواصلة الجهود الحكومية لانهاء مهام التحالف الدولي، وبذلك ينتهي مسلسل الاعتداءات العدوانية، والحفاظ على سلامة وأمن المواطنين".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، مساء امس الأربعاء، الشروع بالتحقيق في حادث استهداف عجلة ضمن منطقة المشتل شرقي العاصمة الاتحادية بغداد.

وقالت الخلية في بيانٍ، اطلعت عليه كوردستان24، إن "فريقاً فنياً مختصاً من الأجهزة الأمنية شرع بالتحقيق في حادث استهداف عجلة مدنية ضمن منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد بالساعة 21:35 هذا اليوم 7 شباط 2024".

وأشار البيان إلى أن هذا الاستهداف أدى إلى احتراق العجلة ومقتل من بداخلها، مشيراً إلى أن التحقيق ما زال مستمراً لمعرفة وسيلة الاستهداف ومصدره.