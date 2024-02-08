محمد شكري: إقليم كوردستان لديه القدرة على جذب المستثمرين الأجانب

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان الدكتور محمد شكري، اليوم الخميس، أن إقليم كوردستان لديه القدرة على جذب المستثمرين الأجانب.

وقال شكري في مقابلةٍ مع كوردستان24، إن "إقليم كوردستان لديه القدرة على جذب الكثير من المستثمرين"، مؤكداً أن "الإقليم يملك ثرواتٍ باطنية وسطحية، إضافةً إلى تربةٍ خصبة ومياهٍ عذبة ومعالم سياحية".

وأشار إلى أن "إقليم كوردستان سيصبح في المستقبل مكاناً مهماً للمستثمرين الأجانب، نظراً للاستعدادات التي تتم حالياً في إقليم كوردستان".

وأضاف: "قد لا نكون بحاجة إلى مستثمرين أجانب في كافة القطاعات، لكن هناك بعض القطاعات التي تحتاج إلى رأس مالٍ أجنبي، مثل المشاريع الكبرى في البنية التحتية الاقتصادية والطرق وسكك الحديد، إضافةً إلى بناء السدود والمصانع والاستفادة من المعادن".

وشدد على أنه "تشيرُ بيانات وزارة الزراعة إلى أن إقليم كوردستان يملك المياه والأراضي الصالحة للزراعة، وهي عوامل مهمة لجذب المستثمرين الأجانب".

وأوضح "أننا في هيئة الاستثمار ومكتب رئيس الوزراء أجرينا كافة الاستعدادات، لاستقبال المستثمرين الأجانب الذين يودون استثمار أموالهم في كوردستان".

في وقتٍ سابق، قال رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان الدكتور محمد شكري، إن 2023 كان عاماً نموذجياً للاستثمار في الإقليم.

وأشار شكري إلى أن "حكومة إقليم كوردستان أصدرت في عام 2023، 154 رخصة استثمارية للقطاع الخاص، الأمر الذي وفّر نحو 10 آلاف فرصة عمل في الإقليم".

ولفت إلى أنه "ولأول مرة منذ عام 2006 يتم تسجيل هذه الأعداد من التراخيص في إقليم كوردستان"، مؤكداً أن "رأس المال الاستثماري في الإقليم وصل إلى نحو 47 مليار دولار".

وشدد على "أننا أولينا اهتماماً كبيراً بالمشاريع التي تُعزّز البنية التحتية الاقتصادية لإقليم كوردستان، بما في ذلك مشاريع الصناعات الغذائية، وتسويق قمح المزارعين، إضافةً إلى انتاج البطاطا والبيوت البلاستيكية، فضلاً عن تصدير وتسويق المنتجات المحلية إلى الأسواق الخارجية".

ولفت إلى "أننا في عام 2023، أطلقنا الموقع الالكتروني ومنصة (استثمار كوردستان)"، موضحاً أنه "تم إدراج خريطة الاستثمار السياحي بمساعدة من هيئة السياحة في منصة (استثمار كوردستان)".