عبد الرحمن صديق: التشكيلة الحكومية التاسعة أولت اهتماماً كبيراً ببيئة إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس هيئة حماية وتحسين البيئة في إقليم كوردستان عبد الرحمن صديق، يوم الأربعاء، أن التشكيلة الحكومية التاسعة أولت اهتماماً كبيراً ببيئة إقليم كوردستان.

وقال عبد الرحمن صديق في مقابلةٍ مع كوردستان24، إنه "من حق الإنسان أن يتطور ويبتكر، ولكن ليس على حساب قضية البيئة، وجاء في جدول أعمال التشكيلة الحكومية التاسعة بشأن البيئة: إن بيئة إقليم كوردستان تُعتبر من أعظم ثروات الإقليم".

وأشار صديق إلى أن "قضية التلوث البيئي باتت مُشكلةً عالمية، ومسألة البيئة في إقليم كوردستان أصبحت حديث الشارع خلال السنوات الأخيرة، مما يدل على ارتفاع مستوى الوعي في هذا المجال".

وأوضح أن "كافة وزارات حكومة إقليم كوردستان دون تمييز لديها واجبٌ بيئي، وهذا الواجب تحدده للوزارات هيئة حماية البيئة في الإقليم"، مؤكداً أن "هناك اجتماعات بين هيئة حماية البيئة والوزارات الأخرى مرةً كل شهرين".

وذكر أنه "تم افتتاح ثلاث دوائر لحماية البيئة في إقليم كوردستان، وهي دوائر حماية البيئة في محافظة حلبجة وإدارتي سوران وزاخو"، مؤكداً أن "شعب إقليم كوردستان على مر الزمان كان صديقاً للبيئة".

وشدد صديق على "ضرورة العمل على زيادة المساحات الخضراء لحماية البيئة"، مبيناً أن "التشكيلة الحكومية التاسعة أولت اهتماماً كبيراً ببيئة إقليم كوردستان".

ولفت إلى "أننا الآن بصدد إعداد كتابٍ بالتعاون مع قسم التعايش الديني في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان بعنوان (البيئة من وجهة نظر الأديان)"، مشدداً على أن "الأديان الـ (8) في كوردستان لديها عبارات جميلة عن البيئة".

ومضى يقول: إن "مجلس وزراء إقليم كوردستان أصدر قراراً بتعيين (الشرطة السياحية)، في المناطق السياحية بإقليم كوردستان".

وأردف أن "بناء السدود والأحواض الصناعية تُشكّل أهميةً كبيرة لبيئة إقليم كوردستان"، موضحاً "أنها تلعب دوراً في زيادة كميات المياه الجوفية، وانخفاض درجات الحرارة صيفاً".