العراق يستأنف المحادثات مع واشنطن لمناقشة مستقبل التحالف في البلاد

أربيل (كوردستان 24)- أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، أن اللجنة العراقية - الأمريكية ستجتمع الأحد المقبل، لمناقشة مستقبل التحالف في البلاد.

وقال رسول في بيان، اطلعت عليه كوردستان24، إنه "لمناقشة وجدولة إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، اللجنة الثنائية العسكرية الفنية العليا بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، تستأنف أعمالها الأحد المقبل الموافق 11 شباط 2024".

بدورها، قالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، اطلعت عليه كوردستان24، إنه "بناءً على توجيه من رئيس مجلس الوزراء، تم التواصل من قبل وزارة الخارجية مع الجانب الأمريكي حول العودة إلى طاولة الحوار".

وأشار بيان الخارجية إلى أن "الطرفين توصلا إلى قرار الاستمرار بجلسات المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة العليا (HMC)"، مبيناً أن "الاجتماع التفاوضي الثاني سينعقد يوم الأحد المقبل".

وفي الـ 27 من كانون الثاني يناير 2024، أعلنت الحكومة الاتحادية انطلاق الجولة الأولى للحوار الثنائي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، لإنهاء مهمة التحالف الدولي في البلاد برعاية رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني.

وقالت الحكومة إنه "سيتولى متخصصون عسكریون إنھاء المھمة العسكریة للتحالف الدولي ضد داعش"، مبينةً أنه "ستبدأ بعد ھذا الاجتماع أعمال اللجنة العسكریة العلیا (HMC) على مستوى ثلاث مجامیع عمل هي: (مستوى التهديد الذي يمثله تنظيم داعش) و(المتطلبات العملیاتیة والظرفیة) و(تعزيز القدرات المتنامية للقوات الأمنیة العراقیة)".