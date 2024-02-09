هلكورد شيخ نجيب: سيتم تنفيذ مشاريع استراتيجية في سوران ونعمل على جعلها محافظة في المستقبل

أربيل (كوردستان24)- أكد المشرف على إدارة سوران المستقلة انه سيتم تنفيذ مشاريع استراتيجية في سوران هذا العام من قبل التشكيلة الحكومية التاسعة، وتشمل مشاريع أساسية ومتوسطة واستراتيجية، موضحاً انه يجب ان نستعد لجعل سوران محافظة في المستقبل.

وقال المشرف على إدارة سوران المستقلة هلكورد شيخ نجيب اليوم الجمعة 9 شباط 2024 لكوردستان24 "سيتم تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية في سوران هذا العام، وتم توزيع المشاريع على كافة القطاعات".

وأضاف هلكورد شيخ نجيب "نعمل على جعل سوران محافظة في المستقبل، ونستعد لهذه الخطوة، وأحد أهم مبادئ التحول الى محافظة هي مسألة الطرق والمشاريع الاستراتيجية الاخرى".

وأوضح شيخ نجيب "ان مشروع سپیلك – خه‌لیفان الاستراتيجي سيتم إكماله الى أن يصل الى منطقة گه‌لی علي بيك، ويربط هذا المشروع سوران بأربيل وباقي المحافظات العراقية"، مؤكداً "اكتمال 85% من أعمال هذا المشروع الاستراتيجي".

وأشار المشرف على إدارة سوران المستقلة هلكورد شيخ نجيب الى "ان هناك أماكن مناسبة جداً في سوران لبناء السدود المائية".

وتابع هلكورد قائلاً "اننا نعمل على تطوير القطاع الخاص وجذب المستثمرين الى سوران".

ووقع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني مرسوم تحويل قضاء سوران الى ادارة مستقلة في تموز 2021 وتوصية الجهات المختصة في الاقليم لاجراء مايلزم وتطبيق القرار.

وحسب الكتاب المرقم (107) الصادر في 28-7-2021 والموقع من قبل رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني,فان الغرض من القرار هو تطبيق صيغة اللامركزية في ادارة المدن الكوردستانية وتوزيع الصلاحيات على تلك الادارات والوحدات الادارية وعدم حكر السلطات في مكان واحد.

واستنادا الى المرسوم الصادرمن سكرتارية مجلس وزراء الاقليم, فان الحدود الادارية المستقلة لقضاء تشمل الحدود الادارية لقضاء سوران تشمل كل من أقضية سوران وراوندوز وجومان وميركسور، ودخل القرار حيز التنفيذ في يوم نشره في صحيفة (وقائع كوردستان) ومباشرة وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاخرى بتنفيذ القرار.

ويذكر, أن الأدارات المستقلة في الاقليم تتمتع بسلطات أوسع وتمتلك المديريات العامة لجميع الدوائر الخدمية من أجل تخفيف الزحام على مراكز المحافظات.