البطاقة الزرقاء.. قانون جديد في مباريات كرة القدم

أربيل (كوردستان 24)- قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (Ifab)، الإعلان عن تطبيق استخدام البطاقات الزرقاء في مباريات كرة القدم.

وستكون تلك أول بطاقة جديدة تستخدم في كرة القدم منذ ظهور البطاقات الصفراء والحمراء في كأس العالم 1970.

وتوضح صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن البطاقة الزرقاء ستشهد إخراج اللاعب من الملعب لمدة 10 دقائق إذا ارتكب خطأً ساخراً أو أظهر معارضة تجاه حكم المباراة.

البروتوكول الجديد سيقصر البطاقة الزرقاء على الأخطاء التي تمنع الهجوم بالإضافة إلى الاعتراض.

وسيحصل اللاعب على بطاقة حمراء إذا تلقى بطاقتين زرقاء خلال المباراة أو مزيج من البطاقة الصفراء والزرقاء.

وقد يطبق ذلك بشكل أولي على بعض المسابقات مثل كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات، حيث يفكر الاتحاد الإنجليزي في التطوع بمسابقات الموسم المقبل للاختبار.

ولن تستخدم البطاقة الزرقاء في بطولة أمم أوروبا هذا الصيف أو دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفيرين، لصحيفة "تيليجراف" الشهر الماضي إنه يعارضها تمامًا، مضيفًا: "لم تعد كرة قدم بعد الآن".

ومع ذلك، توضح الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي قد يضطر إلى تطبيقها إذا أدت التجارب، كما هو متوقع، إلى إضافتها إلى قوانين كرة القدم.

ووافق مجلس "Ifab"، في نوفمبر الماضي على اختبار الإجراء على غرار لعبة الرجبي، كما وافق أيضاً على السماح فقط لقادة الفريق بالتحدث إلى حكم المباراة حول القرار.