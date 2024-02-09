"العدالة والتنمية" يكشف عن مُرشحيه للانتخابات البلدية في ديار بكر ويتعهد بإيلاء الاهتمام باللغة الكوردية

أربيل (كوردستان 24)- بحضور عددٍ من المسؤولين ونواب البرلمان، كشف حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عن مُرشحيه لخوض الانتخابات البلدية في ديار بكر، متعهداً بإيلاء الاهتمام باللغة الكوردية.

وخلال المراسيم، قال وزير العمل والضمان الاجتماعي في تركيا وداد إشيق هان، إنه "يمكن تحقيق الديمقراطية المتقدمة، والتنمية الاقتصادية، والحفاظ على الاستقرار عبر المدن".

من جانبه، قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية أفكان آلا، "إننا سنمنح الديمقراطية المتقدمة للمدن المتقدمة".

في السياق، قال مرشح العدالة والتنمية لولاية ديار بكر بدرهان آكيول، لـ كوردستان24 "نحن كورد، ولغتنا هي الكوردية، وأنا كبرت في قضاء رزان التابع لولاية ديار بكر، وشغلت منصب مسؤول نادي كرة القدم في ذلك القضاء، وأعرف المشاكل هناك جيداً، ونتعهد بأننا سنخلق فرص العمل للفقراء من خلال إطلاق المشاريع".

بدوره، قال مرشح آخر عن قائمة العدالة والتنمية لولاية ديار بكر لـ كوردستان24، "إننا سنبني دار العلم، والذي يتكون من مجموعة من المدارس، وهذه المدارس ستُعطى فيها دروسٌ باللغة الكوردية".

هذا وحدد المجلس الانتخابي الأعلى في تركيا، موعد إجراء الانتخابات البلدية في البلاد في الـ 31 من آذار مارس 2024.

وبحسب المجلس، فإنه يحق لـ 36 حزباً سياسياً المشاركة في الانتخابات البلدية، أبرزها حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة رئيس البلاد أردوغان، وحزب الشعب الجمهوري المعارض بقيادة أوزغور أوزيل، وحزب المساواة وديمقراطية الشعوب الذي يُمثّل شريحةً كبيرة من الكورد، بقيادة الرئيسين المشتركين تونجر باكيرهان وتولاي حاتم أوغلاري.

إضافةً إلى حزب الحركة القومية بقيادة دولت باخجلي، والحزب الجيد القومي بقيادة ميرال آكشنار، وحزب السعادة بقيادة تمر كرم الله أوغلو، وحزب الرفاه من جديد بقيادة فاتح أربكان، وحزب المستقبل بقيادة داوود أوغلو، وحزب الديمقراطية والتقدم بقيادة علي باباجان، وحزب الدعوة الحرة بقيادة زكريا يازجي أوغلو.