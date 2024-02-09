پارێز یوسف: 80 بالمائة من السياح القادمين إلى سوران يقصدون رواندز

أربيل (كوردستان 24)- أكّدت مديرية السياحة في قضاء رواندز التابع لإدارة سوران المستقلة، أن 80% من السياح القادمين لـ سوران، يقصدون رواندز.

وقال مدير السياحة، پارێز یوسف: تشير تقديرات المديرية أن نحو مليون و300 ألف سائح يزورون سوران سنوياً، 80% منهم يتوجهون للمناطق السياحية في رواندز.

وأضاف في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن التشكلية الحكومية التاسعة "بذلت جهوداً جادة ووضعت خطة مدتها 8 سنوات لتطوير قطاع السياحة، لأن رواندز متاحة خلال 4 فصول من السنة".

ولفت يوسف إلى أن أعداد السياح المحليين "أقل نسبةً من أعداد السياح القادمين من وسط العراق وجنوبه، خاصةً خلال فصل الشتاء".

في غضون ذلك، أشار مدير سياحة رواندز أنه بالإضافة إلى جبل كورك "هناك أماكن سياحية أخرى لم تُستثمر حتى الآن، مثل (زيني ورتي) التي تجذب عدد كبير من السياح سنوياً، وهي صلة الوصل بين إدارتي سوران ورابرين".

لافتاً إلى أن مديرية السياحة "ستحاول استثمارها في المستقبل القريب".

في السياق ذاته، أكّد يوسف على قدرة رواندز على استيعاب "أكثر من 1200 سائح يومياً خلال فصل الشتاء، والإقامة فيه، مع ارتفاع هذا العدد في الصيف، بسبب كثرة الجسور السياحية".