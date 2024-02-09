ماجد شنكالي: "الهجرة العراقية" تستخدم ملف النازحين كورقةٍ سياسية إزاء إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي ماجد شنكالي، اليوم الجمعة، أن وزارة الهجرة والمهجرين العراقية تستخدم ملف النازحين كورقةٍ سياسية إزاء إقليم كوردستان

وقال شنكالي في مقابلةٍ مع كوردستان24، إنه "لدينا انتقاداتٌ كثيرة على أداء وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، لأنها تستخدم قضية نازحي سنجار كورقةٍ سياسية إزاء إقليم كوردستان".

وأضاف شنكالي: "باستثناء أن الوزارة وزعت عدداً من المرات سلعاً ومواداً غذائية منتهية الصلاحية في مخيمات النازحين، فإنها وزعت عليهم في عام 2023 السلع والمواد الغذائية ثلاث مراتٍ فقط، في حين أنه كان ينبغي عليها توزيع المواد الغذائية والسلع على النازحين مرةً كل شهر".

وشدد على أنه "من الواضح للجميع أن وزارة الهجرة والمهجرين فاسدة في توزيع السلع والمواد الغذائية، لأنها قامت مراراً ببيع المواد المخصصة للنازحين مقابل المال خارج المخيمات".

وأشار إلى أن "وزيرة الهجرة كانت تشغل منصب وزارة الهجرة في عهد رئيس الوزراء الاتحادي السابق مصطفى الكاظمي، ولم تتمكن من النجاح في أداء مهامها في ذلك الوقت، وللأسف من جديد تم انتخابها في عهد هذه التشكيلة لشغل منصب وزيرة للهجرة".

ولفت إلى أن "رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني على علمٍ بالفساد الموجود في وزارة الهجرة والمهجرين، لكنه مع الأسف لم يتخذ أي إجراءٍ أو موقف إزاء ذلك".

وأوضح رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي، "أننا طالبنا بصرف مبلغٍ من المال شهرياً لكل عائلة نازحة في المخيمات، لكنهم لغاية الآن لم يستجيبوا إلى مطلبنا".

وذكر أن "وزيرة الهجرة العراقية تهدف إلى إغلاق مخيمات النازحين في إقليم كوردستان، وإجبار الناس على العودة القسرية إلى مناطقهم الأصلية".

وتابع شنكالي: "في حين أن حكومة إقليم كوردستان رفضت هذا الإجراء، وهم يتذرّعون بأن إقليم كوردستان لا يُنسّق مع الوزارة"، مشدداً على أن "هذه الأقاويل بعيدةٌ كل البعد عن الحقيقة".

وعاشت سنجار فصلين من النزوح أولهما حين هاجمها داعش في آب أغسطس 2014 وارتكب فيها مذابح واسعة، والثاني في أعقاب أحداث أكتوبر 2017 التي مكنت مجاميع مسلحة غير قانونية من السيطرة على المدينة وهو ما زاد من تفاقم الوضع.

وسنجار هي واحدة من بين المناطق المتنازع عليها بين إقليم كوردستان وبغداد، وهي بحاجة إلى ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار لإعادة تأهيل بنيتها التحتية.

وأبرمت أربيل وبغداد في تشرين الأول أكتوبر 2020، اتفاقاً يُفترض أن يهدف إلى إعادة الاستقرار إلى سنجار، ومن بين جملة أهداف، يشتمل الاتفاق على إخراج المجاميع المسلحة غير القانونية من المدينة.

ووفقاً للاتفاقية الموقعة بين أربيل وبغداد، يتعين تشكيل قوة أمنية في سنجار قوامها 2500 شخص، جزء منهم من النازحين، بيد أنه لم يتم تشكيلها لغاية الآن.