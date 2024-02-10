ضرباتٌ جوية جديدة تستهدف العاصمة السورية دمشق

أربيل (كوردستان 24)- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنّ إسرائيل شنّت ضربات جوّية استهدفت "مبنى سكنيا" غرب العاصمة السورية فجر السبت، في حين ذكرت وسائل إعلام رسمية أنّ الدفاعات الجوّية السوريّة تصدّت لـ"هجوم جوّي" إسرائيلي.

ونفذت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا طالت بشكلٍ رئيسي أهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، وأيضاً مواقع للجيش السوري.

لكن هذه الضربات تكثفت بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقال المرصد السوري إن "الهجوم الإسرائيلي" استهدف السبت "مبنى سكنياً غرب العاصمة السورية دمشق".

وتحدث المرصد، نقلاً عن ناشطين ميدانيين، عن سماع دوي "انفجارات عنيفة" بما في ذلك في منطقة الديماس في محافظة دمشق.

ونقلت وكالة سانا السورية عن مصدر عسكري قوله إنه قرابة الساعة 1:05 من فجر السبت أن إسرائيل شنت هجوماً جوياً من اتجاه الجولان "مستهدفا عدداً من النقاط في ريف دمشق".

وأضافت الوكالة أن الدفاعات الجوية "تصدّت" للصواريخ و"أسقطت" بعضها، في وقتّ أسفر القصف "عن وقوع بعض الخسائر المادية".

وأشار المرصد إلى أن الضربات جاءت بعد تعرض منطقة قريبة من مطار عسكري غرب دمشق لهجوم صاروخي الجمعة، في حين قالت وزارة الدفاع السورية إن طائرات مسيّرة دخلت المجال الجوي السوري من اتجاه هضبة الجولان.

وكان المرصد قد أفاد بأنه "جرى استهداف منطقة مطار المزة العسكري"، دون الإشارة إلى مصدر الهجوم، مضيفاً "توجد هناك مواقع تابعة لحزب الله اللبناني والميليشيات الإيرانية".