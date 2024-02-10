البرلمان العراقي يجتمع لبحث الاستهدافات الأميركية

أربيل (كوردستان 24)- من المقرّر أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسةً اليوم السبت، لبحث تداعيات تكرار عمليات الاستهداف الأميركية التي طالت قيادات في فصائل مقربة من إيران، آخرها اغتيال القيادي في كتائب "حزب الله" شرق العاصمة بغداد.

وفي الوقت الذي عزّز فيه التصعيد الأخير بين الفصائل والقوات الأميركية دور الحكومة في الجولة الثانية من حوار انسحاب قوات التحالف، تحدث مقربون من تلك الفصائل عن تخطيط هذه الجماعات لردٍّ مرتقب على العمليات الأميركية الأخيرة.

وكان نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبدالله، أكّد أمس الجمعة، أن الحكومة الاتحادية لديها "تخويل باتخاذ جميع الإجراءات لحماية السيادة الوطنية".

وقال في كلمة له خلال مشاركته في جلسة الاستماع البرلمانية لرؤساء برلمانات العالم المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك "إن تزايد مستوى النزاعات والحروب العسكرية والتوترات في السنوات الأخيرة باتت تشكل قلقاً كبيراً وخطراً حقيقياً على مستقبل الشعوب وإستقرار البلدان".

وأضاف: نحن بحاجة إلى دور أكبر وتفاعل إيجابي بين البرلمانات كمؤسسات دستورية لديها شرعية قانونية في إصدار القرارات وإقرار البروتوكولات التي تحكم العلاقات الدولية والانضمام لاتفاقيات تمنح الحكومات القوة في عقد شراكات سياسية واقتصادية وعسكرية بين الدول المتعاونة.

وأشار عبدالله إلى "أن الحكومة العراقية الاتحادية لديها تخويل باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدبلوماسية والوسائل المتاحة لإيقاف الاعتداءات وحماية السيادة الوطنية".

ودعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي الأمم المتحدة واتحاد البرلمانات الدولي إلى "ممارسة مسؤولياتهم في حفظ السلم والأمن الدولي والوقوف إلى جانب العراق لمنع تكرار الاعتداءات العسكرية، لأن لستمرارها تعقّد الأوضاع وتنشأ مساحات أكبر للأزمات والنزاعات".

وأكد عبدالله "أن مجلس النواب العراقي سيدعم كل الجهود الدبلوماسية البرلمانية الرامية لمواجهة التحديات المشتركة والعمل باتجاه رفع مستويات التنسيق والتعاون المثمر بين برلمانات العالم".