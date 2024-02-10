مدير CIA يزور مصر للتفاوض بشأن الرهائن في غزة

أربيل (كوردستان 24)- من المقرّر أن يزور مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) ويليام بيرنز، العاصمة المصرية القاهرة لحضور اجتماع يعقد الثلاثاء، بشأن المفاوضات المتعلقة بالرهائن المحتجزين في غزة.

ومن المتوقّع أن يحضر الاجتماع، رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ومدير الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد بارنياع، وفق ما نقلته CNN.

يأتي ذلك، تزامناً مع مغادرة وفدٍ من حركة "حماس" برئاسة القيادي خليل الحية القاهرة بعد محادثات حول وقف محتمل لإطلاق النار في غزة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض، الأربعاء، مقترحات "حماس" لوقف إطلاق النار ووصفها بأنها "وهمية"، في انتكاسة للجهود الدبلوماسية لوقف الحرب.

وأصرَّ نتنياهو، في حديثه للصحفيين، على أنه "لا يوجد بديل عن النصر الكامل على حماس".

وصعّدت إسرائيل من هجماتها على حماس في غزة منذ الـ 17 اكتوبر تشرين الأول 2023، بعد هجومٍ مباغت نفّذته كتائب عزالدين القسام، الجناح المسلّح لحماس، في الـ 7 اكتوبر تشرين الأول 2023، على مستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، تسبب بمقتل مئات الأشخاص وخطف مئاتٍ آخرين، معظمهم نساء وأطفال.

في المقابل تقول وزارة الصحة التابعة لحركة حماس إن حصيلة القصف الإسرائيلي والهجوم البري على غزة منذ اكتوبر تشرين الأول الماضي، بلغ 27.947 قتيلاً.