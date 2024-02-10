سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ رئيس أذربيجان بفوزه بولاية جديدة

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- بعث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 10 شباط (فبراير) 2024، رسالة تهنئة إلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، وذلك بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة.

وفي التهنئة، عبّر رئيس الحكومة عن خالص تهانيه وتبريكاته إلى الرئيس علييف، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته.

وأكد رئيس الحكومة حرص إقليم كوردستان على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الجانبين.

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