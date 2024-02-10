قائد القيادة المركزية الامريكية يزور الشركاء الاقليميين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت القيادة المركزية الامريكية ان قائدها الجنرال مايكل إريك كوريلا زار المملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية الهاشمية ومملكة البحرين، في الفترة ما بين 29 يناير حتى 1 شباط 2024 للقاء الشركاء الرئيسيين.

وقالت القيادة المركزية في بيان لها "ان الجنرال مايكل إريك كوريلا قائد القيادة المركزية الامريكية زار المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين".

وأضاف البيان "في الاردن، تحدث الجنرال كوريلا مع اللواء يوسف الحنيطي رئيس هيئة الاركان المشتركة الاردنية، وغيره من القادة الرئيسيين بشأن أمن الحدود والوضع الامني الحالي في المنطقة".

وأشار البيان الى أنه "أثناء وجوده في المملكة العربية السعودية، التقى الجنرال كوريلا مع الفريس أول فياض بن حامد الرويلي، رئيس الاركان العامة الملكية السعودية، وغيره من كبار القادة العسكريين لمناقشة المخاوف المتبادلة بشأن أنشطة الحوثيين الاخيرة في منطقة البحر الاحمر والفرص المستمرة لتعزيز التعاون عبر شبكة موسعة من الشركاء الامنيين".

وتابع البيان "في ختام رحلته، التقى الجنرال كوريلا في البحرين بالقائد العام لقوات الدفاع البحرينية المشير خليفة بن أحمد آل خليفة لمناقشة تنفيذ الاتفاقية الشاملة للتكامل الامني والازدهار، وشكر البحرينيين على دعمهم لجهود القوات المتعددة الجنسيات لاستعادة حرية الملاحة في البحر الاحمر، كما وترأس الجنرال كوريلا مراسم تغيير قيادة القيادة المركزية للقوات البحرية الامريكية بين نائب الادميرال براد كوبر ونائب الادميرال جورج ويكوف".