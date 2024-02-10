الصحة العراقية: العراقيين ينفقون 3 مليارات دينار يومياً على التبوغ

أربيل (كوردستان24)- أكدت وزارة الصحة العراقية اليوم السبت ان العراقيين ينفقون 3 مليارات دينار يومياً على التبوغ بمختلف أنواعها، مشيراً الى أن أكثر من نصف العراقيين يعانون من مشاكل التدخين.

وقال معاون مدير برنامج مكافحة التبغ في وزارة الصحة العراقية الدكتور وسيم كيلان في تصريحات صحفية اليوم السبت 10 شباط 2024 "ان العراقيين ينفقون 3 مليارات دينار يومياً على التبوغ بمختلف أنواعها، وأكثر من 70 بالمئة من السكاير لا تخضع للفحص".

وأضاف وسيم كيلان "ان السكائر الإلكترونية توثر سلباً على الفرد والمجتمع، وبعضها يحتوي على مواد مخدرة، ونحتاج إلى تشريع قانون جديد بخصوص السكائر الإلكترونية".

وأشار كيلان الى "ان أكثر من نصف العراقيين يعانون من مشاكل التدخين، وأن 30 الى 40 بالمئة من العراقيين يستنشقون دخان المدخنين، فيما يبلغ عدد المدخنين حسب آخر احصائية بنحو 20% من البالغين فوق الـ 18 عاماً".

وعلى الرغم من أن البرلمان العراقي كان قد أقرّ في عام 2012 قانوناً يمنع التدخين في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية، والذي تضمن عقوبات وغرامات تفرض على المخالفين، إلا أن القانون لم يجد طريقه للتنفيذ حتى الآن.

وتواجه وزارة الصحة العراقية انتقادات واسعة لعدم قدرتها الفعلية على تطبيق القانون، خاصة في داخل المؤسسات والنوادي والاستراحات، ووسائل النقل في عموم البلاد.

يشار إلى أن إحصائيات غير رسمية تؤكد أن نحو 40 في المائة من العراقيين هم من المدخنين، وأنّ نحو 20 في المائة من تلاميذ المدارس مدخنون كذلك. وأشارت تقديرات سابقة لوزارة الصحة العراقية إلى وفاة شخص واحد كلّ عشرين دقيقة لأسباب تتعلق بالتدخين.