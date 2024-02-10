إعادة انتخاب "سيروان رۆژبەیانی" نائباً أول لمحافظ نينوى

أربيل (كوردستان 24)- أعاد مجلس محافظة نينوى انتخاب، سیروان رۆژبەیانی، عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني نائباً أول لمحافظ نينوى عبد القادر الدخيل.

وعقد مجلس محافظة نينوى اليوم السبت، 10 شباط، 2024 جلسته الثالثة بحضور كافة أعضاء المجلس ورئاسة أحمد الحاصود وأعاد انتخب سيروان نائباً أول للمحافظ.

وقال مراسل كوردستان 24 في نينوى، أن المجلس انتخب أيضاً عمر نامق عن الإطار التنسيقي نائباً ثاني للمحافظ.

وعقب إعادة انتخابه، أكّد "رۆژبەیانی" أنه سيحرص على العمل مع المحافظ والمجلس ورؤساء الوحدات الإدارية ومدراء الدوائر كفريق واحد من أجل خدمة أبناء محافظة نينوى من كل الأطياف والقوميات، ولمواصلة مسيرة الإعمار والخدمات في كل أقضية ونواحي نينوى.

وكان مجلس محافظة نينوى، صوّت في الـ 5 شباط 2024، على انتخاب عبد القادر الدخيل محافظاً، وأحمد الحاصود رئيساً لمجلس المحافظة، إضافةً إلى انتخاب محمد عبد الله الجبوري نائباً لرئيس المجلس.

وفي الـ 28 كانون الأول ديسمبر 2023، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في العراق.

وبلغ عدد الأصوات في محافظة نينوى 906 ألفاً و294 صوتاً، وعدد مقاعد المحافظة يتكون من 29 مقعداً (19 للرجال، و7 للنساء، و3 للكوتا).

وفاز تحالف نينوى لأهلها بخمسة مقاعد، والحزب الديمقراطي الكوردستاني بأربعة مقاعد، وتحالف العقد الوطني بثلاثة مقاعد، والسيادة بمقعدين، وتقدم بمقعدين، والحسم الوطني بمقعدين، والحدباء الوطني بمقعدين، والهوية الوطنية بمقعدين، واتحاد أهل نينوى بمقعدين.

كما حصل (تحالف عزم، والحزب الوطني للتجديد، ومحمد عارف الشبكي، وعيدان شيفان شرو الإيزيدي، وحركة بابليون) على مقعد واحد لكل منهم.

وجرت الانتخابات التي قاطعها التيار الصدري في 15 محافظة، باستثناء ثلاث محافظات في إقليم كوردستان كانت غير مشمولة بهذه الانتخابات.

وتنافس في الانتخابات 5 آلاف و904 مرشحين من أحزاب وتحالفات مختلفة للفوز بـ 275 مقعداً.

وتتمتع هذه المجالس المنتخبة بالحق في إصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، دون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات.

وشارك في الانتخابات المحلية 6 ملايين و599 ألفاً و668 ناخباً من أصل نحو 16 مليون ناخب في الانتخابات التي لم تشمل مدن إقليم كوردستان.