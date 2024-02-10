التحالف يعتمد على كوردستان 24 كمصدرٍ لإعداد تقاريرها المقدمة للكونغرس

أربيل (كوردستان 24)- في تقريرٍ معدّ للكونغرس الأميركي بخصوص مهام التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق، اعتمد المفتش العام على 4 تقارير مختلفة لمؤسسة كوردستان 24، واتّخذها مصدراً له.

ويهدف التقرير المقدم إلى الكونغرس إلى تقييم عمل التحالف الدولي ضد داعش في الفترة من شهر نوفمبر تشرين الثاني 2023 ولغاية ديسمبر كانون الأول من العام ذاته، وتسليط الضوء على التهديدات التي تواجه التحالف والتقدم الذي يحرزه.

وبناءً على تقارير وسائل الإعلام المحلية والعالمية، تم إعداد جزء من التقرير ربع السنوي المنشور بتاريخ 9/2/2024، بالاعتماد على 4 تقارير لكوردستان 24 حول انتخابات إقليم كوردستان وحرب غزة وقوات سوريا الديمقراطية.

والتقارير آنفة الذكر، هي لمحرري ومراسلي كوردستان 24، ڤلادیمیر ڤان ولگنبێرگ، ريناس علي ولوري میلروي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الاستشهاد والاعتماد على تقارير كوردستان24 كمصدر رئيسي للتقارير الدولية ووكالات الإعلام وبعض التقارير الحكومية.

ومنذ انطلاقتها، تعد مؤسسة كوردستان 24 قراءها ومشاهديها بتقديم معلومات دقيقة عن مختلف الأحداث في كوردستان والمنطقة والعالم عبر شبكة إعلامية مؤلفة من إذاعة، تلفزيون وموقع إلكتروني ينشر الأخبار باللغة الكوردية (اللهجتين السورانية والكورمانجية)، كذلك العربية والإنكليزية والتركية والفارسية.