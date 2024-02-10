سیاسة

العراق يدعو إلى "التدخل الدولي لمنع خطط التهجير القسري التي تسعى إليها إسرائيل"

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 أربيل(كوردستان24)- دعت الخارجية العراقية إلى ضرورة "التدخل الدولي لمنع خطط التهجير القسري التي يسعى إليها الاحتلال".

وقالت الخارجية العراقية في بيان صحفي: " تتابع وزارة الخارجية بقلق بالغ الأنباء التي تؤكد أن  سلطة الاحتلال الاسرائيلي تخطط  لإرتكاب كارثة ومجزرة إنسانية جديدة من خلال قيام  قواتها بعملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

وأضاف البيان، "تتابع وزارة الخارجية بقلق بالغ الأنباء التي تؤكد أن  سلطة الاحتلال الاسرائيلي تخطط  لإرتكاب كارثة ومجزرة إنسانية جديدة من خلال قيام  قواتها بعملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

وتابع، "تدعو الوزارة إلى ضرورة التدخل الدولي لمنع خطط التهجير القسري الجماعي التي يسعى لها الاحتلال".

وأدرف"وتجدد التأكيد على ضرورة وقف العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني".

غزة

 

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