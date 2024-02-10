المندلاوي يفتتح جلسة تداولية لمناقشة الاعتداءات على السيادة العراقية

أربيل (كوردستان 24)- افتتح رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم السبت 10 شباط 2024، جلسة تداولية لمناقشة الاعتداءات على سيادة البلاد.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، اطلعت عليه كوردستان24، إن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي افتتح جلسة تداولية لمناقشة الاعتداءات على السيادة العراقية".

في وقتٍ سابقٍ اليوم السبت، قال عضو مجلس النواب العراقي سيبان عزيز، بخصوص جلسة البرلمان المقررة لمناقشة الاعتداءات على سيادة البلاد، إن الجلسة "تداولية".

وقال سيبان عزيز في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن "جلسة مجلس النواب العراقي المقررة عقدها اليوم السبت مخصصة لمناقشة الاعتداءات على الأراضي العراقية".

وأشار عزيز إلى أن "الجلسة تداولية"، مشدداً على أن "جدول أعمال الجلسة لم يذكر قضية انسحاب وطرد القوات الأمريكية من البلاد".

ولفت عضو مجلس النواب العراقي إلى أنه "من غير المستبعد أن يحوِّل بعض النواب اتجاه الجلسة المقررة، نحو محورٍ آخر".

وأكد "أننا في الكتل الكوردستانية نشعر بالقلق إزاء الهجمات التي تطال الأراضي العراقية"، مشدداً على أنه "لم ننسى استهداف طفلةٍ لم تتجاوز العام في أربيل قبل شهرٍ من الآن عبر اختلاق حجج وذرائع غريبة!".

وأوضح "أننا نشدد على ضرورة حماية سيادة كافة الأراضي العراقية"، مؤكداً أن "هدفنا يتمثل بحماية سيادة الأراضي العراقية في إقليم كوردستان، إضافةً إلى مناطق وسط وجنوب البلاد".

وذكر أن "مجموعةً من النواب الشيعة أعدّوا مشروع قانون ينص على طرد القوات الأمريكية من العراق، ويعتزمون عرضه على البرلمان"، مبيناً أن "هذا الفعل أمرٌ غيرُ قانوني".