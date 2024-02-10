شيروان الدوبرداني: سنحاول التركيز في جلسة الليلة على الهجوم الإيراني على أربيل

أربيل(كوردستان24)-أكد العضو في مجلس النواب العراقي، شيروان الدوبرداني، التركيز في جلسة الليلة على الهجمات الإيرانية على أربيل، وقال إن "مسألة سحب قوات التحالف من العراق يندرج ضمن سلطة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء".

وأضاف: "مسألة جمع التواقيع في البرلمان حول هذه القضية هي نقاش سياسي من قبل بعض الأطراف".

وقال "في جلسة اليوم للبرلمان العراقي، سنحاول ككتلة حزبية التركيز، على هجمات إيران على أربيل".

وافتتح رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم السبت، جلسة تداولية لمناقشة الاعتداءات على سيادة البلاد.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، اطلعت عليه كوردستان24، إن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي افتتح جلسة تداولية لمناقشة الاعتداءات على السيادة العراقية".