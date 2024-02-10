الوقف السني العراقي: غداً أول أيام شهر شعبان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن ديوان الوقف السني العراقي، اليوم السبت 10 شباط 2024، أن يوم غدٍ الأحد هو أول أيام شهر شعبان.

وقال الوقف السني في بيان، اطلعت عليه كوردستان24، إنه "نظراً لثبوت رؤية الهلال بالوجهين الشرعي والفلكي، فإن لجنة تحديد أوائل الأشهر الهجرية في ديوان الوقف السني تعلن أن يوم غد الأحد الموافق 11/2/2024 هو أول أيام غرة شهر شعبان للعام الهجري 1445".

من جانبه، أكد مكتبُ المرجع الأعلى الشيعي علي السيستاني، اليوم السبت، أن غداً هو المكمّل لشهر رجب والاثنين هو الأول من شعبان.

وقال مكتبُ المرجع السيستاني في بيان، اطلعت عليه كوردستان24، إن "يوم غدٍ الأحد هو المكمّل لشهر رجب"، مشيراً إلى أن "يوم الإثنين الموافق (12 /2 / 2024 م) هو الأول من شهر شعبان المعظّم لعام 1445هـ".