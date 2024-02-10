سیاسة

القنصل الأردني لـ كوردستان24: التشكيلة الحكومية التاسعة تدعم تعزيز العلاقات الثنائية

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان

أربيل(كوردستان24)- أكد القنصل الأردني العام لدى أربيل، فؤاد المجالي، أن التشكيلة الحكومية التاسعة تدعم تعزيز العلاقات الثنائية، بين الأردن وإقليم كوردستان.

وقال المجالي لـ كوردستان24، اليوم السبت 10 شباط 2024، إن" التشكيلة الحكومية التاسعة، تقدم دعماً كبيراً، في سبيل تقوية العلاقات الأردنية مع إقليم كوردستان".

وأضاف، "خلال العام المنصرم، حققنا الكثير، ونسعى إلى تنمية، وتعزيز العلاقات في مجالات الاستثمار والتجارة مع إقليم كوردستان".

وأردف، "نريد تعزيز علاقاتنا وتقوية التعاون المشترك، لأننا جديران بعلاقات أفضل وتعاون أكبر في كافة المجالات".

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف