القنصل الأردني لـ كوردستان24: التشكيلة الحكومية التاسعة تدعم تعزيز العلاقات الثنائية

أربيل(كوردستان24)- أكد القنصل الأردني العام لدى أربيل، فؤاد المجالي، أن التشكيلة الحكومية التاسعة تدعم تعزيز العلاقات الثنائية، بين الأردن وإقليم كوردستان.

وقال المجالي لـ كوردستان24، اليوم السبت 10 شباط 2024، إن" التشكيلة الحكومية التاسعة، تقدم دعماً كبيراً، في سبيل تقوية العلاقات الأردنية مع إقليم كوردستان".

وأضاف، "خلال العام المنصرم، حققنا الكثير، ونسعى إلى تنمية، وتعزيز العلاقات في مجالات الاستثمار والتجارة مع إقليم كوردستان".

وأردف، "نريد تعزيز علاقاتنا وتقوية التعاون المشترك، لأننا جديران بعلاقات أفضل وتعاون أكبر في كافة المجالات".