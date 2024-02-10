المندلاوي يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة ودعم مفاوضات الحكومة لإنهاء مهام التحالف الدولي

أربيل(كوردستان24)- رفع رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم السبت 10 شباط 2024، الجلسة التداولية لمناقشة الاعتداءات على سيادة البلاد.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، اطلعت عليه كوردستان24، إن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي رفع جلسة تداولية لمناقشة الاعتداءات على السيادة العراقية".

وأدناه ابرز ما تضمنته الجلسة التداولية لمناقشة الاعتداءات على السيادة العراقية، وفقاً لبيان الدائرة الإعلامية:

"أعرب رئيس مجلس النواب بالانابة عن رفض المجلس واستنكاره للاعتداءات على العراق من أية جهة، وتحت أية ذريعة كانت، وادانة الاعتداءات الامريكية التي طالت الحشد الشعبي وقياداته

دعا الحكومة الى اتخاذ السبل الكفيلة بحماية أمن العراق، مضيفا أن مجلس النواب يدعم الحكومة في الاجراءات الدبلوماسية لمنع استهداف الاراضي العراقية، والتزام جميع الأطراف بالمواثيق الدولية، وأن يكون العراق عامل استقرار في المحيط الدولي والإقليمي.

الدعوة لتنفيذ قرار مجلس النواب رقم (18) لسنة 2020، المتعلق بإخراج القوات الأجنبية وإنهاء مهامها في العراق بناء على تطور القدرات الأمنية العراقية وعدم وجود أية اتفاقية جديدة مع القوات الأجنبية توجب البقاء.

تلا أعضاء المجلس بيان استنكار بشأن اعتداء الإدارة الامريكية السافر على الأراضي العراقية من خلال شن هجمات على منشآت، وقيادات تابعة للمؤسسات الحكومية الرسمية دون أي اعتبار أو مراعاة للسيادة العراقية، مشيرا الى ان الاسلوب الاجرامي بتنفيذ عمليات الاغتيالات داخل العراق والمؤسسات الرسمية يظهر حقيقة النوايا المبيتة التي تستغلها القوات الامريكية تحت غطاء مساعدة العراق في الحرب على الإرهاب، وقيامها بأعمال عدوانية على الرغم من التأكيدات الموجهة اليها بضرورة احترام سيادة البلاد، وعدم استهداف فصائل المقاومة ورجالاتها، مع وجوب إخراج القوات الامريكية من العراق بعد ان أصبحت تشكل خطرا على سلامة مواطنيه.

أعلن رئيس مجلس النواب بالانابة عن تسلم طلب مقدم من 100 نائب بإحالة مقترح قانون اخراج القوات الأجنبية من العراق الى اللجنتين القانونية، والامن والدفاع، لافتا الى أن من واجب الحكومة مطالبة هذه القوات بمغادرة العراق جراء انتهاء الاتفاقية الأمنية.

تلا المجلس سورة الفاتحة ترحما على شهداء العراق.

وجه محسن المندلاوي رئيس مجلس النواب بالانابة بتشكيل لجنة نيابية لمتابعة اجراءات المفاوضات التي تجريها الحكومة العراقية مع قوات التحالف الدولي لانهاء وجودها في العراق،

دعوة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة لحضور المسؤولين المعنيين خلال الاسبوع الحالي لمناقشة الاعتداءات على سيادة العراق، فيما وجه لجنتي القانونية والامن والدفاع بالنظر في الطلب المقدم من السيدات والسادة النواب وتقديم تقرير في الجلسة المقبلة".

بعدها تقرر رفع الجلسة.