سیاسة

ممثل حكومة كوردستان في أمريكا تؤكد على الشراكة القوية بين واشنطن وأربيل

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان

أربيل(كوردستان24)- أكدت ممثل حكومة إقليم كوردستان في أمريكا، تريفة عزيز، على قوة الشراكة بين إقليم كوردستان، والولايات المتحدة، وقالت، إن "أمريكا لا تريد أن تتوسع الميليشيات المسلحة المتعاونة مع إيران في المنطقة".

وقالت عزيز لـ كوردستان24، إن الولايات المتحدة، صرحت بنفسها، إنها ستفتتح أكبر قنصلية لها في العالم بأربيل، وهذه ليست مجرد رسالة للكورد، بل رسالة مشتركة للشركاء الإقليميين ودول الجوار".

وأضافت، أن "التعاون بين إقليم كوردستان وأمريكا، قوي ومستمر"، مشيرةً إلى أن "بناء أكبر قنصلية وجلب المزيد من الموظفين، إشارات واضحة لعلاقة قوية، ورسالة للعالم، بشأن أهمية الكورد لأمريكا".

وتابعت، "نحن الكورد نريد الحصول على دفاعات قوية، لندافع عن أنفسنا"، موضحةً، أن "أمريكا ترد على هجمات إيران وحلفاءها عن طريق القوة، والعقوبات الاقتصادية أيضاً".

وكانت ممثل حكومة إقليم كوردستان، أعلنت في وقت سابق، أن "أمريكا والإقليم، لديهما أهداف مشتركة".

 

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